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政黨要求政府擴抗疫基金範圍

2020-02-20 列印
　　政府早前宣佈設立防疫抗疫基金，但未能涵蓋部份行業。民建聯昨聯同漁農業、洗衣業及美容業代表（圖），要求政府擴闊抗疫基金範圍、暫緩預繳稅，向市民派發一萬元現金津貼等。

　　漁農界立法會議員何俊賢表示，酒樓和食肆生意下跌，養殖魚的需求相應減少，業界銷量減少四至六成。他又形容，本地禽畜業僱用不少內地勞工，但受疫情影響，部份勞工未能從內地回港，或拿取批文續期，希望政府延長有關勞工的續期期限三個月 。

　　立法會議員葛珮帆則指，補習社等行業的生意大受疫情影響，租金為中小企帶來沉重負擔，呼籲領展及私人企業減租，政府暫緩預繳稅，同時應向市民派發一萬元現金津貼。

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