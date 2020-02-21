﻿工會商界接力投產 港產口罩救港 料日產50萬

新冠肺炎襲港，口罩一度奇缺，觸發「港人自救」精神，有工會、商界籌劃「香港製造」口罩。工聯會上月率先開設口罩工場，昨天展示首批數十個成品，正等候品質檢測，一旦通過，未來最高日產十萬個。身兼行會成員的經民聯立法會議員林健鋒，其廠房正在組裝四條生產線，預計下月試產，四月中每日生產四十萬個口罩，部份捐作慈善用途。



工聯會理事長黃國健強調「自己口罩自己造」，工聯會工場試製數十個口罩，若通過檢測驗證就會正式生產，短時間內半自動生產線每月產出十萬個口罩，進入自動化生產後每日可以製造十萬個口罩。



工聯會出品候檢測



工聯會與懲教署採用同一原材料供應商，目前有兩噸原材料可生產二百萬個口罩，並籌得約五百萬元，可營運半年。被問到會否向政府申請資助生產口罩，工聯會榮譽會長陳婉嫻說︰「未得閒理佢」，首先全力做好目前工作。她說，對長者及基層沒有口罩用感到心痛，形容︰「一個口罩影響整個民心」，故決定首批將免費派給長者、長期病患者、運輸業及清潔工等人。



此外，由林健鋒籌備的口罩生產計劃，已覓得廠址，工人正在組裝四條生產線，預期下月中試產，到四月中四條生產線將可以同時投產，每日合共製造四十萬個口罩，部份會免費捐出，作慈善用途。



林健鋒廠預計下月試產



政府早前宣佈「防疫抗疫基金」撥款申請已增加至三百億元，當中額外撥款四十七億元予醫管局加強支援抗疫工作，其中十五億元用作支援「本地口罩生產資助計劃」，計劃內容包括為私人機構設立本地外科口罩生產線提供資助，每間廠房在本地設立一條外科口罩生產線，規定每條生產線須每月至少生產五十萬個口罩，政府亦會承諾在一年內向每條生產線每月採購最多二百萬個口罩。