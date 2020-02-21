﻿警員染疫 發燒咳嗽出席宴會

本港昨天再三宗新冠肺炎確診，以及一宗疑似個案，涉及一名油塘食肆收銀員、一名的士司機及一名警員。該司機發燒兩周後暈倒，送院才確診。由於二人受感染途徑不明，反映本港面對嚴峻的社區傳播風險。



連鎖食肆收銀姐確診



新增三宗確診個案，累計六十八人感染，留院者中四人危殆，兩人嚴重，五十四人穩定。其中一名新確診者為三十八歲女子，她與丈夫及兒子同住觀塘秀茂坪曉麗苑曉暉閣，於油塘大本型商場的「一粥麵」任職收銀員，上周一（本月十日）發燒和咳，兩次到私家診所求醫，前日入住聯合醫院，昨日確診。她最後上班日為上周一（本月十日），工作時有戴口罩。由於她無外遊紀錄，被列作源頭不明本地個案。



「的哥」中招 發燒竟開工兩周



另一名初步確診者，是一名五十八歲的士司機，他暈倒被送北區醫院，之前兩周發燒，忘記有否接載過病人到醫院。他駕駛的的士車牌號碼為JW9897，最後上班日期為本周日（本月十六日）。衞生署呼籲，曾於一月二十五日至二月十六日期間乘搭該的士的乘客，請致電衞生防護中心熱線2125 1122。



第三宗個案涉及一名四十八歲警員。他有長期病患，潛伏期內沒有外遊，居於油塘油美苑潤美閣。他本周二（本月十八日）出現發燒和咳嗽，翌日到觀塘社區健康中心求診，其深喉唾液樣本證實對病毒呈陽性反應。他昨日被安排入住聯合醫院接受隔離，現時情況穩定。



他周二出現病徵後沒有上班，當晚往西環明星海鮮燒鵝專門店出席聚會。其妻子及外母均出現病徵，亦被送往聯合醫院接受治療。另外，衞生署呼籲，本周三接載該警員到觀塘社區健康中心的的士司機致電衞生防護中心熱線。



此外，一宗疑似個案涉及七十五歲男子，他是太古城患者的岳父，及日前在屯院接受骨科手術的女確診者丈夫，他前日測試結果為陰性，電腦掃描結果卻顯示其肺部有毛玻璃狀，不排除是肺炎，故被列作疑似個案，並當作確診個案處理。患者上月二十五日有咳及氣喘，曾三度向兩名醫生求診，其妻子本周二（十八日）確診後，已在屯院接受隔離。他潛伏期內多次到東莞樟木頭與朋友聚餐。他與妻子每日早上九至十時會到屯門海天花園酒家飲茶。



另外，之前有兩名確診者本月五日乘坐同一輛101X號巴士，以及同日下午五時開出的金巴經港珠澳大橋返港，不排除車上受感染。



