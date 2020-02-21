﻿首批106人乘包機返港 無線化妝師臨行前確診

滯留疫輪「鑽石公主號」上的一百零六名港人，經多重波折後，昨日凌晨乘港府首架包機回港，各人在停機坪登上旅巴，直接前往火炭駿洋邨駿逸樓，接受隔離十四日。但有一名無線電視女化妝師在離船前被確診，須留日治療。保安局局長李家超表示，除了確診者及密切接觸者外，其餘仍滯留在輪上約百多港人一有檢測結果，便會乘第二架包機返港。據知，第二架包機或在今日起程。



昨天午夜，在橫濱大黑碼頭通過檢測的港人，獲准離船，登上旅巴駛離開，直駛東京羽田機場。率領特遣隊的入境處處長曾國衛，在機場協助港人登機，更幫助搬運行李，稱港人心急回家。他指，期望日方盡快公佈其他港人乘客的檢測結果，放行檢測結果呈陰性者。隨行的保安局副局長區志光亦指，特遣隊會留到最後才返港。



入住駿洋邨隔離14天



接載一百零六名港人的首架國泰包機昨天凌晨四時許起飛，較原定時間延遲約三小時，特遣隊解釋是為了接載更多港人回港。包機約早上八時半抵港，百多人陸續下機，其間身穿藍色保護衣的民安隊隊員協助老人家下車，各人分別登上八架旅巴，在警方開路下直駛駿洋邨。駿洋邨外圍設立大型水馬，有警員在屋邨附近巡邏，並截查出入屋邨的車輛。一群身穿保護衣和長靴的人員把行李、物資及醫療廢物垃圾桶，運送駿逸樓內。另有消息指，有數名港人自行搭飛機回港。



李家超表示，還有五十五名確診港人及三十三名緊密接觸者，需要留日接受治療及隔離，餘下滯日港人一有檢測結果，就可以乘搭第二架包機返港。無線電視報道證實，昨早一名確診女患者是該台化妝師，正於日本接受治療。



疫輪兩確診長者不治



「鑽石公主號」昨新增十三人確診，累計六百三十四人。此外，厚生勞動省表示，郵輪上兩名確診日本乘客死亡，分別是八十七歲男子和八十四歲女子，是郵輪首次出現死亡個案。官員解釋，只要患者並無「大聲咳嗽」，就不會將病毒傳播。