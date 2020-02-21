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﻿美股中段跌151點

2020-02-21 列印
　　美國周四股市下挫，杜指中段報二九一九六點，跌一百五十一點；納指則報九七四九點，跌六十七點。滙控美國預託證券價格見五十六點二九港元，跌零點五一港元；騰訊則見四百零八點九六港元，跌一點○四港元。紐約期金報每盎司一千六百二十二點五美元，升十點七美元；紐約期油則報每桶五十四點二美元，升零點九一美元。
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