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伊朗兩確診者不治 恐傳染25人

2020-02-21 列印
　　中東首次有人死於新冠肺炎。伊朗昨日首次發現兩人確診新型肺炎，最後不治身亡。當局又表示，發現了一些疑似病例。

　　伊朗當局證實，兩名死者均是長者，為聖城庫姆居民。當地傳媒引述醫院指，兩名死者沒離開過庫姆，不曾出國，被驗出對病毒呈陽性反應，於當地時間周三死亡。據悉，兩人曾就診的醫院，有二十五人懷疑遭感染，需要接受隔離。為了避免疫情蔓延，當局宣佈庫姆的學校今日停課。

　　除了伊朗，中東阿聯酋至今有九宗確診病例，其中七名患者是中國公民。

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