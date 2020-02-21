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學生津貼增至3500元 防疫基金成立一周內發放

2020-02-21 列印
　　政府今向立法會財委會申請防疫抗疫基金的撥款申請，共涉三百億元。教育局局長楊潤雄昨表示，為減輕家長在停課期間的負擔，將從防疫抗疫基金撥出約九億元，把二○一九／二○學年的每名學生津貼由二千五百元增加至三千五百元，預計可在基金成立後一周內發放第一批津貼。新措施可惠及約九十萬名學生家長，他們毋須另行提交申請。

　　此外，並向全港學校提供一萬至二萬五千元的一筆過額外津貼，以協助減輕學校及家長在抗疫及停課期間額外支出的負擔。

　　教育局亦會為幼稚園提供六萬至十六萬元的一筆過額外津貼，以應付目前的經濟困難。

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