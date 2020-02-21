學生津貼增至3500元 防疫基金成立一周內發放

湯馬士梅拿可謂拜仁慕尼黑大紅人，今季德甲已貢獻了十四次助攻，只欠兩次便追平個人紀錄，更贏回德國主帥路維的注意，後者透露不排除重召此子。這名三十歲鋒將喜逢第二春，今晚聯賽有力繼續領軍主場大勝榜尾的柏達邦，為下周中歐聯壯行色，讓球主客和讓三球「主勝」去馬。 踏入二○年後，湯馬士梅拿除了早前德甲主場0:0悶和RB萊比錫外，今年各賽事五戰每場皆貢獻士哥或助攻。他今季聯賽也累積十四次助攻，多兩次就追平一七至一八球季的個人紀錄，再劍指比利時中場奇雲迪布尼於一四至一五球季為禾夫斯堡貢獻廿一次的德甲紀錄，難得是此子仍謙稱：「我只是球隊其中一顆齒輪，助球隊不斷取勝和捧盃。」 路維青睞有保證 ...

2020-02-21