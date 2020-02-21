  • 2020年2月21日 星期五
  • 19º
  • 68%
熱門： 武漢肺炎鑽石公主號口罩跆拳道港鐵

日報新聞 > 港聞

華潤堂萬五個口罩贈醫學會

2020-02-21 列印
　　市面口罩短缺，私家診所醫生亦受影響。前醫管局主席胡定旭昨日早上安排華潤堂捐贈一萬五千個口罩，予香港醫學會，以解決私家醫生口罩不足的問題。香港醫學會會長何仲平早前曾表示，私家醫生好多有反映，「有部份較慘缺乏口罩，或可能未能開診」。如有這種情況，他認為病人或會改去公立醫院及急症室求醫，「使醫管局百上加斤」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd