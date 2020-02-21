跆拳少女墮軌雙腳輾斷

被譽為跆拳道明日之星的十七歲少女，昨凌晨被人發現在東鐵九龍塘站墮軌，被埋站列車輾斷雙腳，消防接報到場將其救出送院搶救，暫無性命危險。據悉，她為香港跆拳道代表隊成員，墮軌前曾參加港隊訓練。警方未有檢獲遺書，調查後相信案件無可疑，現仍調查其墮軌原因。



十七歲姓林女事主，為香港跆拳道代表隊成員，她自小學開始學習跆拳道，至今已超過八年，並考獲黑帶。她去年參加第二十三屆亞洲城市跆拳道錦標賽品勢比賽，奪得十五至十七歲女子個人組別及混雙組別亞軍，以及十五至十七歲女子團體冠軍。林女多才多藝，除了跆拳道外，亦擅長跳舞、彈琴和繪畫，曾於十四歲時開辦小型個人畫展，並在一個比賽中獲得西洋畫（初中組）亞軍。



昨凌晨時份，據悉林女剛完成港隊訓練，並與隊友吃飯後返回九龍城寓所。事後卻被人發現她在港鐵東鐵線九龍塘站一號月台墮軌，被一剛埋站列車輾過重創。



港鐵表示，根據閉路電視錄影片段，昨凌晨零時二十二分，一列東鐵線列車進入九龍塘站往上水方向月台期間，一名女乘客自行進入路軌範圍。職員發現即時按動緊急掣停車，並派職員到場處理，車務控制中心接通知報警。



消防員接報趕至，發現林女雙腳被列車輾過雙腿齊斷，但仍有知覺，立即將其救出，救護員檢走斷肢與林女一併送院，進行接駁手術。警員在場並無檢獲遺書，相信案件無可疑，刻正了解她墮軌原因。



林女的跆拳道教練向傳媒透露，林女在他心目中是跆拳道的明日之星，對事件感到震驚及哀傷，他指林女並無生命危險，但未知其斷肢能否駁回。他表示林女開朗外向，很乖巧，沒有談戀愛，亦沒有參與反修例活動，近日沒有透露不快，不明她跳軌的原因。



