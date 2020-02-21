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喉管工會：家中傳臭味宜檢查

2020-02-21 列印
喉管工會：家中傳臭味宜檢查
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　　青衣長康邨康美樓低層確診個案懷疑因改裝排氣管，令病毒傳入家居，引起市民擔憂社區傳播危機。香港喉管從業員總工會主席趙建強昨指出，一旦家中有臭味已屬異常情況，或由老化或已損壞的排氣管裂縫引致，建議市民應立即尋找合資格人士檢驗家居。

　　趙續稱，市民入伙時常改裝家中坐廁、浴缸或洗衣機的排氣管，或同時改裝了隔氣系統，「浴缸變企缸」，使臭氣或保存水封系統失效，又或因喉管老化破裂，令臭味傳出，裂縫細小肉眼難以覺察，出現「高層沖廁低層受害」情況，又指舊樓風險較高，建議市民家中一旦傳出臭味應立即尋找合資格師傅檢驗，並須使用房屋署合資格排氣喉管和隔氣系統，降低病毒傳播風險。

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