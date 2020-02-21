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大圍路軌旁空鞋盒惹炸彈疑雲

2020-02-21 列印
■拆彈專家檢查可疑爆炸品。
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　　港鐵東鐵線大圍站發現懷疑爆炸物，昨早十一時許，警方接港鐵職員報警，指在東鐵線近大圍站變電站的路軌旁邊石壆，發現一個疑為爆炸品的鞋盒，鞋盒尺寸約長三十厘米、闊二十厘米及高八厘米，外面用皺紋膠紙包裹。

　　大批穿上避彈衣、戴頭盔及持槍警員到場戒備，爆炸品處理課奉召到場引爆後，證實為一個空鞋盒，未有爆炸品及裝置，警方事後檢走證物；案件列炸彈嚇詐處理。警方表示，鞋盒包裝猶如真的炸彈，令人難以分辨，若同類事件屢次發生，市民習以為常，輕率處理可能導致嚴重後果。警方對事件予以強烈譴責，並調查歹徒動機。東鐵線九龍塘至大圍站服務暫停近三小時後恢復正常。

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