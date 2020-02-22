﻿超級電腦啟動 追蹤社區「毒源」

本港昨日沒有新增確診新冠肺炎個案，累計六十九宗，再多一人出院。日前確診警員周二(本月十八日)發病當晚，與五十九名同事聚餐，該批警員須接受檢疫，其中四人出現病徵已入院。衛生防護中心預計，確診個案將增加及愈趨複雜，昨天已正式請求警方協助追蹤個案的接觸史，啟動俗稱「超級電腦」的重大事件調查及支援工作系統。中心指出，本港有明顯社區傳播，但不代表有社區爆發。



衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨天預計，確診數目將增加及愈趨複雜，已正式請求警方協助追蹤個案的接觸史，啟動「超級電腦」。她指出，本港明顯有社區傳播，部份本地個案中亦未發現感染源頭，但個案的總體數字，及經門診監測確診的比例不算非常高，不代表有社區爆發，強調本港疫情並非進入另一階段。她呼籲，全港市民都應減少聚會及飯局，若有不適不要參加聚會及工作。



赴宴59警受檢疫 四出現病徵



四十八歲警員日前確診，為首宗經普通科門診「加強化驗室監測」計劃的確診個案。他周二（本月十八日）發病，當日下午五時半至十時，與五十九名警員參加一個退休晚宴；由於時間長且席間接觸多，該五十九人全被列為密切接觸者。其中四人周日至周四（十六日至二十日）其間，分別出現流鼻水、喉嚨痛及腹瀉，分別送往三間醫院隔離治療。



張表示，暫未知四人分屬哪個部門，及發病後有否繼續執勤。被問到上述密切接觸者中，是否包含警隊高層時，她回應指，未查看有關名單，認為他們的身份對中心並不重要。



衞生署：明顯社區傳播



確診警員本月四至十六日間，主要在柴灣、北角及香港仔執勤，沒有被派駐到醫院及檢疫中心工作。他曾到訪油塘商場「大本型」，以及光顧場內的食肆「一粥麵」，該店的女收銀員早前病發確診，衞生署暫時仍未知兩個案的源頭。確診警員的太太及岳母初步檢測對病毒均呈陰性，二人沒有外遊史。



張又指出，前日確診的司機駕駛的士車牌JW9897，朝九晚五，發病前於年初一及初二（上月二十五及二十六日）曾到落馬洲、深圳灣及港珠澳大橋接客，據患者所指，沒有出現咳嗽的乘客曾上車。她又稱，該司機沒有提供電召的士服務，及加入召喚的士應用程式，加上其工作範圍遍及港九新界，承認追蹤有難度。



醫管局籲盡早交回驗毒樣本



另外，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，至本月十九日起擴闊「加強化驗室監測」計劃後，首日向三百人派發收集深喉唾液樣本瓶，當中有二百五十人交回，前日亦派出約三百個樣本瓶。他稱，有關計劃屬自願，故無罰則，再三呼籲其他病人盡早交回樣本供化驗。