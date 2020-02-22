今次為疫情影響下首宗遺留兒童在家的慘劇。被捕父親姓吳，三十三歲，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略被捕。據悉，吳與原妻子育有四名年幼子女，一家六口同住蝴蝶邨蝶舞樓十五樓一單位，四名女兒分別十歲、四歲、三歲及兩歲。墮斃的四歲次女，原本就讀幼稚園，下周將滿五歲生日。
消息稱，吳妻早前與丈夫疑感情問題分居，已遷出單位，現時單位僅吳與女兒們同住，靠綜援過活。近日因新冠肺炎疫情影響，學校仍未能復課。昨午二時許，長女外出，男事主稱要外出購買日用品，因顧慮到疫情，只帶同三歲女兒離家，遺留次女及幼女家中。
警拘單親父
其後，大廈保安員聽到一聲巨響，發現一名女童重傷倒臥地上昏迷，相信由高處墮下報警。救護員到場為傷者急救後送院，惜搶救無效死亡。警員封鎖現場調查，發現十五樓一單位窗門打開，登樓調查後發現單位只有一名兩歲女童，沒有成年人在家，單位窗旁有一張櫈，相信女童由該窗墮樓。女童的母親其後接通知抵醫院，驚悉女兒死亡，哭成淚人。
男戶主離家半小時後折返才得悉次女墮斃。現場消息稱，他向警員表示，離家時家中窗門關上，懷疑女童自行開窗，失足墮樓。警方調查後將案件列對所看管兒童或少年人虐待或忽略，拘捕男戶主，案件交屯門警區重案組第一隊跟進。女童死因有待稍後法醫官剖屍確定。