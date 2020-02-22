﻿累計港人確診增至66宗 疫船84人乘第二包機返港

港府昨天安排第二架包機接載「鑽石公主號」第二批逾百港人回港。當中二十人抵達羽田機場後，被航空公司拒絕登機，其後，十八人獲日方確認可可離境，他們決定自行購票乘其他航班回港，二人被列密切接觸者須留日隔離；最終只有八十四人乘坐包機回港。港府部署第三架包機接走其餘港人。截至昨日，郵輪上至少有六十六名港人確診，一名在駿洋邨接受檢疫的男童昨晚發燒，獲送院治理。



「鑽石公主號」船上有三百六十四名香港居民，保安局局長李家超昨天指，郵輪上再多一名港人確診新型肺炎，船上港人確診總數增至六十六人。保安局副局長區志光及入境處處長曾國衞今晨向傳媒表示，二十人抵達羽田機場後，被航空公司拒絕登機，其後，十八人獲日方確認可可離境，他們決定自行購票乘其他航班回港，二人被列密切接觸者須留日隔離；最終只有八十四人乘坐包機回港。



18人須自費回港



區志光又稱，該十八名港人無法乘坐包機，須自費乘其他航班回港，日後若他們向船公司或特區政府申索，特區政府會全面協助。他們已被提醒在機上要戴口罩，回港後須通報港口衞生科人員，亦要到檢疫中心接受十四天檢疫。



兩重症者須插喉



區又透露表示，他們曾探望在日本留醫的兩名重症港人，二人現時須插喉，衞生署的傳染病專家已經與院方溝通，兩人都得到適切治療。兩重症患者一男一女，分別是來自兩個家庭，入住不同醫院。兩人的伴侶都是確診患者，均留醫日本。二人的家人已得悉情況，入境處人員會繼續在日本協助他們。



繼港府前日安排首班包機，接載一百零六名郵輪港人乘客回港後，港府昨日再派出第二班包機協助郵輪上的港人回港，第二批船上港人於昨日中午陸續落船，乘客連隨到入境處的臨時櫃位辦理手續，之後乘坐旅遊巴到機場等候乘坐包機。包機原定於當地時間昨晚六時起飛，但延至晚上九時半前才開始讓乘客上機，預計今晨一時四十分抵達香港國際機場。



