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南韓單日新增100確診 日疫情惡化東奧如期舉行

2020-02-22 列印
■南韓昨日新增一百宗確診，並出現第二宗死亡案例。
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　　新冠肺炎疫情在海外漸趨嚴峻，二十六個國家共一千二百一十人受感染，至少十人死亡。南韓懷疑出現市區爆發，一日新增一百宗確診，並出現第二宗死亡案例。日本新增十九宗確診，累積七百二十八宗，暫屬海外最多，但日本內閣官房長官菅義偉強調，年中的東京奧運會和殘奧會將如期舉行。

　　南韓昨日新增一百宗確診，達二百零四例，並出現第二宗死亡案例。死者是一名五十四歲女性，在慶尚北道清道郡大南醫院住院的過程中確診，昨日不治。同區亦有醫院出現集體感染。在大邱市，多人須接受隔離，他們曾參與大邱教會的活動，與一名懷疑是「超級傳播者」的確診個案有接觸，南韓總統文在寅指示要徹查大邱教會出現集體感染的情況。軍隊也出現三宗病例，軍方禁止士兵休假外出。為此，當局將大邱市和慶北清道郡，劃為疫情重點管理區，並禁止在首爾多個廣場舉行集會。

　　伊朗新增十六宗確診，累積十八宗，再有兩人死亡，死亡案例達四宗。

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