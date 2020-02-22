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分享平台眾籌防疫物資轉送長者

2020-02-22 列印
分享平台眾籌防疫物資轉送長者
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　　近日抗疫物資短缺，經常出現民間互助的例子。資源分享平台Me2You創辦人黃思遠，有見不少朋友都分享手中多餘抗疫物資予有需要人士，故聯同社聯及運輸平台GoGoVan，發起「HK2gether」眾籌口罩、酒精搓手液及酒精消毒紙巾活動，再分享給獨居長者、低收入長期病患者，及無家者。

　　主辦方將在今、明兩日下午十二時半至三時半，於旺角奶路臣街麥花臣匯、荃灣路德圍錶位、屯門德政圍錶位、元朗大球場旁錶位、北角七姊妹道廣東街三十九號，及維園旁錶位 （維園泳池旁），收集市民欲捐贈的抗疫物資，多少無拘。

　　經初步質量檢查及分類點算後，主辦方會把物資送到路向四肢傷殘人士協會、香港沙士互助會及基督教關懷無家者協會等八個協會，再由受惠協會分發到其服務對象手中。主辦方亦會在其網站公佈，收集及派發物資數量。

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