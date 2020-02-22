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OpenRice豁免外賣自取服務佣金

2020-02-22 列印
　　因應新型冠狀病毒疫情影響，香港餐廳食肆面臨嚴峻考驗，OpenRice「開飯喇」宣佈由即日起至四月三十日全額豁免「外賣自取」的服務佣金，合作夥伴AlipayHK 亦同時免收餐廳交易手續費，以紓緩餐廳夥伴因疫情帶來的營運壓力。

　　OpenRice相信全額撤銷佣金的新措施將可令全港食肆受惠，為餐廳夥伴減輕營運成本，同時刺激市民光顧餐廳外賣的意欲。OpenRice表示所有參與「外賣自取」服務的業務夥伴，包括新加盟的餐廳食肆亦可享有全額豁免佣金的待遇。

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