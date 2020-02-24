佛堂聚眾爆疫 四長者齊中招

宗教聚會，竟變成病毒擴散場所。本港昨天新增四宗新冠肺炎確診個案，累計七十四宗，其中兩名病人曾到訪北角美輪大廈的佛堂「福慧精舍」，該精舍總共出現四宗確診病例。衞生署人員昨天進入該佛堂調查及消毒。被問及港島東區新增個案較多，是否屬高風險地區，衞生防護中心指，香港面積小，難以分拆哪區屬於高風險，加上市民會跨區遊走，全港市民對防疫都不可掉以輕心。



與「福慧精舍」有關的其中一名新確診病人，是一名八十歲女士，她獨居於柴灣興華邨展興樓，本月八日發病，曾兩度到東區醫院急症室求診，前日於該院留醫。她十四日內沒有外遊，但頻密到北角「福慧精舍」，其中於上月二十五日及本月八日的逗留時間較長，最後一次到佛堂是本月八日。



另一個與該佛堂有關的新確診病人，為一位七十六歲女士，居住在美輪大廈，但與佛堂並非同一層。她每早會到佛堂逗留數分鐘，曾在本月二日及九日到訪。她本月十三日起發病，曾向兩名私家醫生求醫，前日留醫東區醫院。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，收到約三十名曾到訪佛堂人士的查詢電話，其中五人不適入院，亦有約十人被送到檢疫中心，其餘作醫學監測。張稱，前日無法聯絡佛堂的負責人，大廈一樓及十三樓的辦公室及佛堂均上鎖，署方申請搜查令，警方一度考慮強行進入，負責人最終昨日下午現身開門。



大批身穿全套保護衣的衞生署人員傍晚進入「福慧精舍」調查及消毒。張指出，與「福慧精舍」相關的四名患者未必相識，四人居於不同地方，唯一共通點為在佛堂聚會，相信不是大廈出問題。



被問及港島東區的新增個案較多，是否屬高風險地區，張回應指，中心正審視社區有否出現傳播鏈，而本港面積較小，難以分拆哪區屬於高風險，加上市民會跨區遊走，全港市民都不可掉以輕心。



疫船返港客 一確診四疑感染



另一宗新增個案涉及六十八歲男子，他是「鑽石公主號」的乘客，上周四乘港府首班包機返港，入住火炭駿祥邨檢疫中心間發病，被送往伊院。同時，有三名「鑽石公主號」的檢疫人士不適入院，其中兩人對病毒呈陰性，一人正等候檢測。昨晚有消息，四名已返港的乘客，初步確診。



亦有一名六十二歲男子確診，他與妻兒居於藍田興田邨彩田樓，他任職該大廈的保安員。患者本月十日發病，曾求診，本月二十日經救護車入聯合醫院。他無外遊史，於本月十日曾到尖沙咀新港中心的煌府婚宴專門店，與十八人參與公司飯局。



興田邨保安員染疫



此外，元朗Grand YOHO昨向各住戶發通告，指接獲一位三座中層業戶通知，其一名家人剛接受新冠病毒測試，初步結果呈陽性。一名三十五歲男子前日送院，兩度接受病毒測試亦未能肯定測試結果，須再測試，現留醫屯院。被問到該例是否中港司機時，張竹君指未有相關資料，該男子本月八日後沒有離港，應並非在強制檢疫令生效後的「特許人士」。



