旅社推首爾「冒險團」$399起

新冠肺炎各地蔓延，重挫旅遊業，旅行社生意急跌八至九成。為盡早「止血」，多家大型旅行社以「抗疫價」推出劈價團吸客，其中南韓首爾五天團低至三百九十九元起或八百八十八元起，並已成團。有旅行社亦對症下藥，將新冠肺炎納入旅行醫療保險之內。有保險業人士提醒，消費者必須留意保單內的豁免條款，例如當地若突然變成疫埠會否受保。



近日南韓大邱市爆發疫情，單日急增逾百宗確診，但無阻旅行社推劈價團，縱橫遊的首爾五天團減至三百九十九元起，而康泰及東瀛遊同樣五天低至八百八十八元起。有業界人士坦言，劈價團利潤不多，「不過蝕本好過停工」，暫時維持旅行社日常運作，並逆市吸客拓展市場佔有率。



多間旅行社亦推出抗疫旅遊保險，將新冠肺炎納入旅行期間的醫療保險內。其中康泰將旅遊保障擴展至包括受保人在旅程期間非中國地區在當地懷疑或感染新型肺炎，可索償海外就醫所需的醫療費用，包括門診、住院、手術等費用及回港後才確診的覆診費用，最高賠償額為一百萬元。



澳門列韓為疫情高發區



東瀛遊除了相似保險計劃，亦有行程保障，若航機上發現懷疑感染者，導致未能入境，無論因而要在當地隔離或折返，旅客已繳付而未能使用的團費及保險費將獲退回，但不包括機場稅及燃油附加費。



國際專業保險諮詢協會會長羅少雄提醒，消費者必須留意保單內的豁免條款，例如旅遊地點若突然變成疫埠會否受保等，以及須考慮保單內的最高賠償額是否足夠，清楚細節再決定外遊。



另外，澳門考慮到韓國新冠肺炎確診數量近日大升，昨日將韓國列為疫情高發地區。由今日零時起，抵澳前十四日內曾到過韓國旅客，入境澳門時，會被安排作醫學檢查。