﻿長居湖北港翁染疫亡 ﻿﻿滯留三孕婦猶未有歸期﻿

湖北省封閉逾一個月，逾二千七百名港人滯留省內，包括三名孕婦，她們預產期在未來兩個月，有孕婦向立法會議員涂謹申求助，希望港府盡快安排回港。政制及內地事務局局長聶德權對本報稱，已聯絡三人了解各人需要，並與地方政府人員溝通，多加照顧，並提供所需。另外，一位居武漢市的七十七歲港人疑染疫後去世。



本報接獲一名X先生求助，指他一家三口上月二十日乘高鐵到湖北孝感市探親，原定上月底返港，因封城而被困當地。其妻懷孕三十六周，下月二十六日要回港待產。內地疫情持續，夫婦二人認為到內地醫院產子有危險，加上第一名兒子患先天性心臟病，怕第二胎遇上同樣問題，希望盡快回港。X先生向立法會議員涂謹申求助。涂謹申已向政府建議，要求優先安排滯留湖北的孕婦、長期病患者、兒童、長者和要照顧在港幼兒人士先返港，他認為港府不能再拖。



政制及內地事務局局長聶德權（圖）接受本報查詢時表示，政府一直有跟進滯留湖北港人的情況，尤其關注老弱婦孺、癌症病患者等的需要，已盡力提供協助，包括藥物等。他指，已聯絡三名在未來兩個月預產的孕婦，她們分別身處孝感、應城和潛江市，了解各人身體狀況，並要求三個地方政府多加照顧，並提供所需。



仍有逾2700港人滯留湖北



據悉，湖北省交通停頓，加上實施小區封閉，港府暫時難以安排所有滯留港人回港，但正克服各種困難，目標是把港人送回港，現正與各方溝通，盡快落實。至於三名孕婦，由於各人快預產，是否適合坐長途車和登機，有待醫生檢查。



截至昨天，政府收到逾一千四百個求助個案，涉逾二千七百多名分佈在湖北省三十七市的港人。一名七十七歲港人於去年七月到武漢，在當地長居，疑染疫後死亡，武漢辦事處已聯絡其在廣州的家人，提供協助。另外，目前有十名分別來自三個家庭的港人，在湖北證實染疫，九人在當地醫院接受治療，其中一位危殆，另一人出院。涂謹申不滿港府不作為，批評「是否等到有人死，港府才撤走這批港人。」



此外，工聯會表示，收到六百零七多宗滯留湖北港人的求助個案，包括五名孕婦、二十一名長期病患者等，部份人開始缺藥及糧食，促請政府優先安排高鐵接載他們回港。其中滯留宜昌市的港人周女士指，其八歲女兒患有羊癇症，期間多次發病入院救治，希望可盡快回港，讓孩子獲得適切治療。



