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再有26警須隔離檢疫

2020-02-24 列印
■本報得悉，鯉魚門度假村已火速興建成一如「火神山醫院」的隔離營，將由警察義工隊看管。
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　　一名警員日前確診新冠肺炎，發病當日（本月十八日）與五十九名同袍晚宴，他們全被列為密切接觸者。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，將密切接觸者定義擴闊至患者發病前兩日所接觸的人士後，該警員有再多二十六名一同上班及食飯的同事被列為密切接觸者，共計八十五人。當中三人曾經不適，已被送院，均初步對病毒測試呈陰性。

　　張承認，有部份密切接觸者仍然未送入檢疫中心，指由於單一個案已經增加近百人需要檢疫，加上「鑽石公主號」郵輪的港人乘客回港，安排他們進入檢疫設施的工作的程序上「措手不及」，署方已盡力安排。

　　她又呼籲，該批人士在等候期間盡量留在家中，指若他們不離家，出現社區傳播的風險低。

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