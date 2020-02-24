商經局：三元包銷一口罩屬假設

三百億元「防疫抗疫基金」中，有十五億元用作資助本地口罩生產。商務及經濟發展局發言人表明，計劃並沒有設定以三元包銷一個口罩，重申這價錢只是假設，最終或因應生產成本的變化而調整，強調每宗合資格的資助申請，須符合嚴謹條件。



商經局發言人強調，計劃的政策目標是推動盡快在香港設立口罩生產線，短期內穩定口罩供應，長遠建立存貨以備不時之需。每條生產線可獲最高三百萬元的資助，同一廠房的每條額外生產線可獲最高二百萬元。



工聯會日前宣佈成立口罩工場，自設本地生產線。傳言可獲政府巨額資助，立法會議員麥美娟澄清，工聯會是得到社會人士支持而生產口罩，並沒有收取政府任何利益。她又提到，工聯會轄下的工會成員均自願參與口罩生產，稱不會被造謠者分化，會團結做好抗疫工作。



