﻿南韓602宗確診共六死﻿ ﻿18人曾到以色列朝聖﻿

南韓新冠肺炎病例連續第三日確診人數增幅過百，昨日急增一百六十九宗確診，全國累計病例達六百零二宗，出現第六宗死亡個案。總統文在寅宣佈，將新冠肺炎疫情預警上調至最高級別。昨日新增病例中的七十五宗，是來自爆發集體感染的大邱市新天地耶穌教會，據悉因教會不准戴口罩參加祈禱而出事。



「天地教」全稱新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會，創立於一九八四年，過去在南韓已被視為異端的新興宗教。有報道指，該教聲稱創辦人李萬熙繼承耶穌衣鉢，將在審判日帶領逾十四萬人去天堂。



以國禁日韓客機入境



另南韓昨日公佈新增病例，當中十八人曾於上周跟隨朝聖團到訪以色列，回國後確診。以色列前日亦宣佈禁止所有來自南韓及日本的客機入境；一班當日飛抵以國的大韓航空客機，機上約二百名乘客被拒下機，需原機折返。



至於日本方面，確診個案增至超過七百六十宗，有三人死亡。新增病例中，一名六十多歲的女患者，是鑽石公主號郵輪的乘客，落船前的病毒檢測呈陰性，上周三落船返回栃木縣住所後，上周五發燒前日確診，是郵輪落船的日本人乘客中，首宗確診感染個案。日皇德仁昨日六十歲生日，他盼望新型肺炎疫情盡快受控，並期待東京奧運順利舉辦。



意大利確診人數累計增至一百三十二宗， 兩人死亡，成為疫情最嚴重的歐洲國家。政府昨天頒佈緊急法令，強制受影響的北部多區封城，三場意甲賽事取消，是歐洲中採取最嚴厲防控疫情措施的國家。



因應新冠肺炎疫情對全球經濟的影響，國際貨幣基金組織（IMF），預計二○二○年中國經濟增速將達到百分之五點六，比今年一月IMF《世界經濟展望報告》更新版中的預期下調零點四個百分點，全球經濟增速則下調零點一個百分點至百分之三點二。



