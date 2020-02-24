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抗疫基金涉24項措施 張建宗督導監察運作

2020-02-24 列印
■張建宗昨表示，「防疫抗疫基金」督導委員會將於下周成立。資料圖片
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　　立法會財委會通過撥款三百億元成立「防疫抗疫基金」，政務司司長張建宗昨表示，他會擔任「防疫抗疫基金」督導委員會主席，監察基金的運作和使用情況，委員會將於下周成立，又指按疫情發展及對社會的影響，政府會「毫不猶豫」推出所需措施。

　　張建宗昨在網誌指出，隨著市民出行大幅減少，訪港旅客銳減，商業和經濟活動顯著減慢，當中飲食、零售、消費及旅遊相關等行業更是首當其衝，預期本港就業市場面對的壓力將會大增。

　　基金涉及二十四項措施，其中十項為提升全城防疫能力，其中約一百億元用於提升政府及各方應對疫情的能力，另外約一百七十億元，是向受疫情影響的企業及市民提供援助，其餘約三十億元為應急款項。張建宗指，撥款會以「簡化申請，盡快發放」為原則，務求盡快讓相關的企業和市民受惠。

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