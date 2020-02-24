內地確診突破7.7萬宗 習：疫情嚴峻抓緊防控

中國新冠肺炎疫情持續，截至今晨零時，累計確診病例超過七萬七千宗，死亡人數增至二千四百四十五人。國家衞健委指確診病例存量正加速消化，但重災區湖北省以外的疫情可能反彈。國家主席習近平在北京出席會議，討論疫情防控及經濟社會發展。



截至今晨零時，中國新冠肺炎累計確診病例共七萬七千零四十八宗，累計死亡病例增至二千四百四十五人。重災區湖北省過去一日新增六百三十宗確診個案，累計總數六萬四千零八十四宗；再多九十七人死亡，其中一人來自深圳。



廣東新增三宗確診，武漢市五百四十一宗，有監獄新增確診三十二宗；重慶市新增一宗確診病例，累計五百七十三宗。二十一個省區市昨日無新增病例。



新冠肺炎疫情肆虐，國家主席習近平就疫情昨在北京出席會議，討論疫情防控及經濟社會發展。會議由總理李克強以電視電話形式召開。



習近平表示，中華民族歷史上經歷過很多磨難，但從來沒有被壓垮過，而是愈挫愈勇，不斷在磨難中成長、從磨難中奮起。當前疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處於關鍵階段，各級黨委和政府要堅定必勝信念，咬緊牙關，繼續毫不放鬆，抓緊各項防控工作。他又強調，要變壓力為動力、善於化危為機，有序恢復生產生活秩序，強化六穩舉措，加大政策調節力度，充份釋放中國發展的巨大潛力和強大動能，努力實現今年經濟社會發展目標任務。



原本正值消費旺季的中國，受新冠肺炎疫情影響，現變得百業待興狀態。清華大學國家金融研究院院長朱民表示，從今年一月至二月，中國消費總額減少一點三八萬億元人民幣（約一點五五萬億港元），其中旅遊業受影響最嚴重，他形容中國「需要一個強勁反彈」。



