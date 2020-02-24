七成市民無力負擔防疫用品

調查又指，逾六成半人指家庭月入在疫情下減少，近一成四人更因疫情失業。另有近四成人擔心，劏房廚廁合一，加上舊樓沒人經常清潔會傳播病毒。
社協表示，政府增加學習津貼一千元，以及向低收入家庭提供五千元津貼，對開工不足甚至失業的基層市民並不足夠。社協建議，政府為受疫情影響的基層家庭提供防疫津貼，以資助購買日常抗疫用品，並建議發放特惠生活津貼，予受入境檢疫影響的跨境工作人士。
另外，社協亦建議，政府向弱勢社群免費派發防疫裝備等。
宗教聚會，竟變成病毒擴散場所。本港昨天新增四宗新冠肺炎確診個案，累計七十四宗，其中兩名病人曾到訪北角美輪大廈的佛堂「福慧精舍」，該精舍總共出現四宗確診病例。衞生署人員昨天進入該佛堂調查及消毒。被問及港...
2020-02-24
受新冠肺炎影響，中國對群眾聚集的規定變得嚴格。近日來為防範疫情擴散，更有多地景點陸續關閉。而被中國網民譽為「建築奇蹟之一」的北京國家大劇院，於昨日（二十三日）宣佈三月一日至三月三十一日期間的演出及相關...
2020-02-24
每個小朋友都一定聽過這個積木玩具的名字，就是 Lego！在日前Lego公司傳來一個噩耗，有「現代Lego之父」之稱的著名設計師克努森（Jens Nygaard Knudsen）患上肌萎縮性側索硬化症（...
2020-02-24
九肚山低密度住宅玖瓏山，背靠翠綠山巒，加上地勢較高，景觀亦較開揚。今次介紹該屋苑一個大單位放盤，面積1538方呎，四房兩套設計，間隔四正闊落，全屋以木地板襯以啡系家具，為一室注入舒適放鬆氛圍，從露台外...
2020-02-22
日本及南韓新冠肺炎確診病例急增，市場擔心疫情蔓延至其他地區，避險情緒升溫。證券界人士預期，港股今日低開機會較大，短期將於27000至27800點水平波動，由於市場擔心疫情將影響環球經濟，長遠走勢則要視...
2020-02-24
韋斯咸領隊莫耶斯被球迷嘲諷為莫天才，最近面對英超三甲份子李斯特城、利物浦和曼城時，以為多踢一名守將就能守得住，結果愈輸愈醜。鐵錘幫已深陷降班危機，今晚聯賽作客再鬥紅軍，勢被敵軍兩大剋星穆罕默德沙拿和沙迪奧文尼狠狠教訓。（Now621台周二凌晨4:00直播） 莫耶斯因戰術落伍而被嘲為莫天才，他去年底重返韋斯咸後未見有進步，過去四場英超有三仗對三甲球隊李斯特城、利物浦和曼城，以為放棄控球和變打五後衞陣式就可以搶分，豈料愈輸愈難看。這名五十六歲蘇格蘭領隊解釋說：「球員上仗鬥曼城的紀律、結構和組織都不俗，只是對手傳球太好、太快，我們很難跟得上節奏。」 沙拿文尼破錘專家 莫天...
2020-02-24
全民抗疫意識提高，既要做好預防措施，注意衞生，同時亦需要留意自己及家人的體溫變化，一個可靠的探熱器有助快速、精準測量體溫，隨着科技智能化，不少新款非接觸式紅外線探熱器加入了藍牙、WiFi等功能，可跟手...
2020-02-24
年尾便踏入5字頭的李蕙敏（Amanda），與外籍老公Serge Micallef結婚6年多，一直努力造人唔成功，去年10月終正式宣佈領養1歲多的兒子Michael！如願以償做媽咪的Amanda，o依家...
2020-02-24
本港新冠肺炎疫情仍處於上升期，每天或隔天便新增零星確診個案，顯示病毒依然持續人傳人。要阻截傳播鏈，關鍵在於盡量避免人多密集的社交聚會，例如友好飯局和宗教活動等，但公眾似乎未有這個意識。 早前一名傳導人確診，由於他曾到小西灣樓上教會與信眾見面，結果信眾要接受隔離檢疫。而日前一名女長者確診後，她常到北角的一間樓上佛堂，再有三名女長者信徒受感染，反映集會活動，人們近距離接觸，大大增加了病毒交叉傳染的風險。在南韓，新冠肺炎疫情趨向嚴重，近日確診人數急升，其中一個嚴重個案，亦與宗教活動有關，由於參與崇拜的信眾都不戴口罩，疑是有人感染病毒的原因。 疫情下，聚眾活動並非不能舉行，而是如何...
2020-02-24
「行船跑馬三分險」，騎師是高危的工作。他們很多時候為了造磅，都不能大快朵頤，甚至整天只能喝一口水。事實上，騎師所承受的壓力也頗為沉重，如果陣上表現未如理想，馬主及練馬師下次隨時換人。這份工作同時也講求運氣，即使在一賽馬日中連場勝出，但若不幸地遇上意外而受傷，就會有數月的時間被迫養傷，這也會大大影響他們的生計。 澳洲騎師嘉里原本是今屆一級賽藍鑽石錦標大熱門Hanseatic的主任騎師，可惜他於數日前在滿利谷舉行的賽事中墮馬，結果脊椎骨折，除了白白失去了爭取頂級大賽殊榮的機會外，也要休息一段時間。 第三十八屆亞洲賽馬會議正在南非開普敦進行得如火如荼，前南非冠軍及前香港馬王「爪皇...
2020-02-24