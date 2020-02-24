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七成市民無力負擔防疫用品

2020-02-24 列印
　　社區組織協會本月訪問近四百名基層市民，發現他們購置防疫用品平均要花費八百多元，包括購買口罩及酒精搓手液等，並有近七成受訪者表示，無力負擔防疫用品的開支，當中約六成只有一至十個口罩存貨量。

　　調查又指，逾六成半人指家庭月入在疫情下減少，近一成四人更因疫情失業。另有近四成人擔心，劏房廚廁合一，加上舊樓沒人經常清潔會傳播病毒。

　　社協表示，政府增加學習津貼一千元，以及向低收入家庭提供五千元津貼，對開工不足甚至失業的基層市民並不足夠。社協建議，政府為受疫情影響的基層家庭提供防疫津貼，以資助購買日常抗疫用品，並建議發放特惠生活津貼，予受入境檢疫影響的跨境工作人士。

　　另外，社協亦建議，政府向弱勢社群免費派發防疫裝備等。

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