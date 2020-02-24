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械劫便利店揭「自編自盜」案中案

2020-02-24 列印
械劫便利店揭「自編自盜」案中案
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　　警方偵破油麻地一宗「自編自盜」劫案，上周五一間便利店遭一名南亞持刀槍賊人闖入指嚇二十歲男職員行劫，掠去現金八千元逃去。

　　油尖警區重案組探員接手調查，翻看大批閉路電視錄影後，有驚人發現，除了鎖定一名目標南亞疑人外，還揭發南亞疑人與被劫便利店的職員經常見面，認為案件不尋常。

　　探員深入調查後於案發翌日晚上，掩至油麻地一間網吧，當場拘捕涉案一名二十歲印尼男子，以及同齡便利店職員同黨，調查後相信兩人「自編自盜」劫案。探員其後在區內上海街一大廈天台，以及男職員家中分別檢獲兩支氣槍（圖），其中一支涉行劫當日使用。

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