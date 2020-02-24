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殉職關員設靈 特首等高官弔唁

2020-02-24 列印
■殉職關員黃焯梆，在世界殯儀館設靈。特首林鄭月娥等一眾高官到場致祭。
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　　上月在沙洲海關淺水巡邏艇撞船意外釀三名關員殉職，其中一名二十三歲關員黃焯梆，昨晚在紅磡世界殯儀館設靈，靈堂中央橫匾寫着「哲人其萎」，喪事以道教儀式舉行，今日以最高榮譽出殯，遺體將安葬和合石浩園。昨晚行政長官林鄭月娥、政務司司長張建宗、保安局局長李家超及海關關長鄧以海等到場弔唁。

　　上月二十一日晚上，黃與四名同袍乘淺水巡邏艇期間，在沙洲追截走私船意外撞船，他和四十三歲女高級關員吳詠敏及三十九歲署理高級關員黎志恒被困船艙殉職。

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