上月二十一日晚上，黃與四名同袍乘淺水巡邏艇期間，在沙洲追截走私船意外撞船，他和四十三歲女高級關員吳詠敏及三十九歲署理高級關員黎志恒被困船艙殉職。
殉職關員設靈 特首等高官弔唁
上月二十一日晚上，黃與四名同袍乘淺水巡邏艇期間，在沙洲追截走私船意外撞船，他和四十三歲女高級關員吳詠敏及三十九歲署理高級關員黎志恒被困船艙殉職。
佛堂聚眾爆疫 四長者齊中招
宗教聚會，竟變成病毒擴散場所。本港昨天新增四宗新冠肺炎確診個案，累計七十四宗，其中兩名病人曾到訪北角美輪大廈的佛堂「福慧精舍」，該精舍總共出現四宗確診病例。衞生署人員昨天進入該佛堂調查及消毒。被問及港...
2020-02-24
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全面消毒 觀眾可退票 國家大劇院取消演出至下月底
受新冠肺炎影響，中國對群眾聚集的規定變得嚴格。近日來為防範疫情擴散，更有多地景點陸續關閉。而被中國網民譽為「建築奇蹟之一」的北京國家大劇院，於昨日（二十三日）宣佈三月一日至三月三十一日期間的演出及相關...
2020-02-24
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創造經典積木人仔聞名於世 「現代Lego之父」去世終年78歲
每個小朋友都一定聽過這個積木玩具的名字，就是 Lego！在日前Lego公司傳來一個噩耗，有「現代Lego之父」之稱的著名設計師克努森（Jens Nygaard Knudsen）患上肌萎縮性側索硬化症（...
2020-02-24
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玖瓏山盡享翠綠山景
九肚山低密度住宅玖瓏山，背靠翠綠山巒，加上地勢較高，景觀亦較開揚。今次介紹該屋苑一個大單位放盤，面積1538方呎，四房兩套設計，間隔四正闊落，全屋以木地板襯以啡系家具，為一室注入舒適放鬆氛圍，從露台外...
2020-02-22
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日韓染疫激增 避險情緒高漲 恒指本周料二萬七關波動
日本及南韓新冠肺炎確診病例急增，市場擔心疫情蔓延至其他地區，避險情緒升溫。證券界人士預期，港股今日低開機會較大，短期將於27000至27800點水平波動，由於市場擔心疫情將影響環球經濟，長遠走勢則要視...
2020-02-24
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雙紅夠尅 再謔莫天才
韋斯咸領隊莫耶斯被球迷嘲諷為莫天才，最近面對英超三甲份子李斯特城、利物浦和曼城時，以為多踢一名守將就能守得住，結果愈輸愈醜。鐵錘幫已深陷降班危機，今晚聯賽作客再鬥紅軍，勢被敵軍兩大剋星穆罕默德沙拿和沙迪奧文尼狠狠教訓。（Now621台周二凌晨4:00直播） 莫耶斯因戰術落伍而被嘲為莫天才，他去年底重返韋斯咸後未見有進步，過去四場英超有三仗對三甲球隊李斯特城、利物浦和曼城，以為放棄控球和變打五後衞陣式就可以搶分，豈料愈輸愈難看。這名五十六歲蘇格蘭領隊解釋說：「球員上仗鬥曼城的紀律、結構和組織都不俗，只是對手傳球太好、太快，我們很難跟得上節奏。」 沙拿文尼破錘專家 莫天...
2020-02-24
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居家必備 非觸式智能探熱器
全民抗疫意識提高，既要做好預防措施，注意衞生，同時亦需要留意自己及家人的體溫變化，一個可靠的探熱器有助快速、精準測量體溫，隨着科技智能化，不少新款非接觸式紅外線探熱器加入了藍牙、WiFi等功能，可跟手...
2020-02-24
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母子逛超市 新手媽勁大意 李蕙敏冇幫囝囝戴口罩
年尾便踏入5字頭的李蕙敏（Amanda），與外籍老公Serge Micallef結婚6年多，一直努力造人唔成功，去年10月終正式宣佈領養1歲多的兒子Michael！如願以償做媽咪的Amanda，o依家...
2020-02-24
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社論——社交保持距離 抗疫關鍵
本港新冠肺炎疫情仍處於上升期，每天或隔天便新增零星確診個案，顯示病毒依然持續人傳人。要阻截傳播鏈，關鍵在於盡量避免人多密集的社交聚會，例如友好飯局和宗教活動等，但公眾似乎未有這個意識。 早前一名傳導人確診，由於他曾到小西灣樓上教會與信眾見面，結果信眾要接受隔離檢疫。而日前一名女長者確診後，她常到北角的一間樓上佛堂，再有三名女長者信徒受感染，反映集會活動，人們近距離接觸，大大增加了病毒交叉傳染的風險。在南韓，新冠肺炎疫情趨向嚴重，近日確診人數急升，其中一個嚴重個案，亦與宗教活動有關，由於參與崇拜的信眾都不戴口罩，疑是有人感染病毒的原因。 疫情下，聚眾活動並非不能舉行，而是如何...
2020-02-24
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伊時論事——騎師壓力 非同小可
「行船跑馬三分險」，騎師是高危的工作。他們很多時候為了造磅，都不能大快朵頤，甚至整天只能喝一口水。事實上，騎師所承受的壓力也頗為沉重，如果陣上表現未如理想，馬主及練馬師下次隨時換人。這份工作同時也講求運氣，即使在一賽馬日中連場勝出，但若不幸地遇上意外而受傷，就會有數月的時間被迫養傷，這也會大大影響他們的生計。 澳洲騎師嘉里原本是今屆一級賽藍鑽石錦標大熱門Hanseatic的主任騎師，可惜他於數日前在滿利谷舉行的賽事中墮馬，結果脊椎骨折，除了白白失去了爭取頂級大賽殊榮的機會外，也要休息一段時間。 第三十八屆亞洲賽馬會議正在南非開普敦進行得如火如荼，前南非冠軍及前香港馬王「爪皇...
2020-02-24
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