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電動單車手疑「捐車罅」被撞重傷

2020-02-24 列印
　　元朗發生電動單車與貨車相撞意外，前晚十時許，四十九歲姓陳男子，賣外賣後違法駕駛一輛電動單車，沿鳳翔路「捐車罅」駛出鳳攸北街，其間疑陳只顧着望右邊駛來車輛，未有為意左邊反方向有一輛貨車駛至，與貨車發生相撞。

　　有途經車輛的車Cam拍得撞車經過及上載互聯網，從短片所見，電動單車被撞後，陳被撞拋數米倒地重創，報警後救護員將其送院，暫無性命危險。警方調查後以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害，將貨車司機拘捕帶署，並拖走涉案車輛檢驗及調查意外原因。

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