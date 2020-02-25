困疫城逾月 歸家有望 港府派包機湖北港人大撤離

新冠肺炎發源地的湖北省，由上月底起封省至今逾一個月，二千七百多名香港人被困省內，包括孕婦、嚴重病患者、文憑試考生等，他們向特區政府求助，冀望盡早離開疫區。特區政府昨天終被打動，決定安排包機，分批接港人回港，首班包機將接載約四百五十名滯留武漢市的港人，以及身在湖北各地而情況緊急者，例如已知的四名孕婦，他們回港後須隔離檢疫十四天。



政制及內地事務局局長聶德權昨晚會見傳媒，宣佈將以包機分批接回滯留湖北的港人，但確實日子未定，撤離方案仍要和湖北省政府協商。首班包機將接載在武漢市的約四百五十名港人，而在湖北省其他地區的緊急人士，例如孕婦、嚴重病患者、需要做手術者、文憑試考生等，亦會盡力安排回港。



先接武漢港人及孕婦等



聶德權表示，乘坐包機的人必須持有香港身份證，如有發燒、呼吸道和其他傳染病病徵，則不適宜乘坐，而每人在登機前，亦要接受健康檢測。他感謝中央政府的關心和湖北省政府的協助，港府駐武漢辦會謹守崗位，為當地港人提供適切可行的協助。



被問到為何不以高鐵接載更多人回港，聶回應指，需要取決於內地政府最能配合哪種交通方法，他強調會「全速、盡快、加緊處理」撤離行動。另外，再多一名港人在湖北確診新冠病毒，目前在家中隔離，健康情況正好轉，累計在湖北確診的港人增至十一人。



再一港人湖北確診



本報日前獨家報道，有一名香港孕婦懷胎近九個月，她滯留湖北以南地區，承受壓力，希望盡快回港。而民主黨立法會議員涂謹申亦收到另兩名滯留湖北的香港孕婦求助，兩人預產期在未來兩個月。涂強烈要求港府盡力安排兩人回港，以免分娩出事。



民建聯立法會議員葛珮帆指，政府派包機消息一出，滯留湖北的四名孕婦的家人均表示好開心，希望她們快點回港做產檢，讓嬰兒在港平安出生。其中陳先生的妻子懷孕三十六周，他指會接受任何方法盡快回港，不擔心太太坐飛機。