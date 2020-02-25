佛堂信眾郵輪歸客發病 雙重夾擊一日增七確診

本港新冠肺炎疫情嚴峻，持續受社區傳播及輸入病例雙重夾擊，昨天新增七宗新冠肺炎確診個案，累計八十一宗。再多兩名曾到訪北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂的人士確診染疫。衛生防護中心指，佛堂有風險但病源相對清晰，若該大廈出現與佛堂無關的個案，會再作調查，大廈住客暫時毋須隔離。另外再有多兩名「鑽石公主號」郵輪乘客返港後發病並確診。



當局昨天公佈，再多兩名曾到訪北角「福慧精舍」佛堂的人士確診染上新冠肺炎，至今該佛堂已出現六宗確診病例，其中一名新患者，是一位五十七歲家庭主婦，她家住紅山半島一期，本月八日起發病，曾三度到養和醫院門診求醫，並住院一兩晚，其後被轉至律敦治醫院。患者上月二十六日至三十一日曾到訪日本大阪，上月二十五日及本月一至六日曾到訪「福慧精舍」。



另一名涉佛堂而被確診的六十八歲女子，居住北角麗宮大廈，她本月十九日起發病，得知佛堂出現確診病例後，前日向私家醫生求診，再被轉介至瑪麗醫院。患者在本月一日至六日、八日到過佛堂，其餘時間在家，亦到過春秧街街市。



疑信眾聚餐互相傳染



衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，佛堂逢初一、十五會有志願者向信眾派飯，信眾上香、求籤及祈福之後，各人會在佛堂內一同吃飯。雖然志願者有戴口罩，但估計信眾食飯時不佩戴口罩，加上各人逗留時間較長，若有一人染病，極可能把病毒傳染給他人。她稱，佛堂有風險但病源相對清晰，若該大廈出現與佛堂無關的個案，會再作調查，大廈住客暫時毋須隔離。



張指出，收到約一百三十名曾到訪佛堂人士的查詢電話，其中七人不適送院，包括昨日新增的麗宮大廈患者，十六人作檢疫，其餘作醫學監測。她說，佛堂沒有登記冊，信眾互不相識，承認追蹤有難度，呼籲信眾主動聯絡署方。



此外，再有四名「鑽石公主號」郵輪乘客返港後確診，包括一名五十九歲女子，經港大病毒檢測結果初步呈陽性，送院後始出現病徵。另一名五十八歲女子，本月四日在郵輪上曾有少許喉嚨痛，十七日的病毒檢測為陰性，返港後經港大檢測結果初步呈陽性，署方複檢後同確診。張表示，亦有兩名乘客檢測結果初步呈陽性，一名乘客正等待檢測結果。



前晚等候檢測結果的三十五歲男子亦確診，他居住元朗Grand YOHO，是一名商人，並非中港司機。患者於本月初曾自駕到深圳住所，八日後再無到訪內地，十九日起發病，正留醫屯院。



此外，本港昨日再多五人出院，包括居住在馬鞍山天宇海的五十七歲男子，為輸入個案，他上月二十一日入院，一度留醫深切治療部。