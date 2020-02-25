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高風險醫護獲特別津貼 薪金兩成或每日500元

2020-02-25 列印
■應對新冠肺炎疫情，前線醫護人員承受巨大壓力及風險。
■何婉霞表示，發放津貼為表認同及感謝。
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　　疫情緊張，公立醫院前線醫護人員奮力救人，功不可沒。醫院管理局大會通過，向緊急應變級別下，應對新冠病毒而執行高風險職務的員工，發放緊急特別應變津貼。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，公院至上月二十五日起啟動緊急應變級別，由該日起在高風險範圍或監察病房工作的員工，可獲發特別津貼。

2.5萬員工受惠

　　發放準則會依人員在高風險工作範圍的日子計算，直至解除緊急應變級別為止，每日津貼基礎薪金兩成，或每日五百元，以較高者為準，預料有二萬五千位員工受惠。

　　何指出，局方明白員工在照顧確診及懷疑個案時，承受沉重壓力及仍須額外準備，發放津貼為表認同及感謝。由於緊急應變級別尚未解除，未知津貼會動用局方多少預算。

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