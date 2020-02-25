高風險醫護獲特別津貼 薪金兩成或每日500元

2.5萬員工受惠
發放準則會依人員在高風險工作範圍的日子計算，直至解除緊急應變級別為止，每日津貼基礎薪金兩成，或每日五百元，以較高者為準，預料有二萬五千位員工受惠。
何指出，局方明白員工在照顧確診及懷疑個案時，承受沉重壓力及仍須額外準備，發放津貼為表認同及感謝。由於緊急應變級別尚未解除，未知津貼會動用局方多少預算。
新冠肺炎發源地的湖北省，由上月底起封省至今逾一個月，二千七百多名香港人被困省內，包括孕婦、嚴重病患者、文憑試考生等，他們向特區政府求助，冀望盡早離開疫區。特區政府昨天終被打動，決定安排包機，分批接港人...
2020-02-25
疫情影響之下，中國多地實行封閉式管理，更因疫情而實行家居工作，廣大的人民都在家中生活了很多日，結果各地一開始部份地區復工，就傳出多宗大量人流聚集的事件。周日（二十三日）江西萍鄉大量遊客聚集武功山景區，...
2020-02-25
馬來西亞政局大執位，先是傳出總理馬哈迪想另組新政黨，意味首相之位可能不會交給安華，然後再傳出安華與馬哈迪會面後表示滿意，及後馬哈迪更向國王提出了請辭。目前馬來西亞正值籌組聯合政府關鍵時刻。有消息人士透露，馬哈迪辭職只是技術性，最高元首將拒絕接受請辭。 據路透社報道，兩名知情人士透露，就在進行協商籌組新聯合政府之際，九十四歲的馬哈迪已請辭。 當地傳媒報道，馬哈迪的辭職信已經送往皇宮交予國家元首阿都拉。 馬哈迪二○一八年接任首相時，曾說未來會交棒給安華，不過馬來西亞政局最近出現動盪，馬哈迪欲與人民公正黨領袖、前副總理安華割席，與部份執政黨及在野黨成員另組執政聯盟，執政不到兩年的...
2020-02-25
大埔白石角是新晉豪宅地段，其中海鑽．天賦海灣樓齡約7年，由分層住宅及洋房組成，是次走訪屋苑向東南海景分層單位，採用4房雙套間隔，實用面積達1403方呎，全屋附邊設時尚裝潢，空間寬敞好用，外望內園景致。...
2020-02-25
新冠肺炎疫情在全球多國加速蔓延，令市場恐慌及避險情緒高漲。杜指早段報28154點，瀉838點；標普500指數報3245點，跌92點；納指報9260點，跌316點。亞洲股市全線下跌，歐洲股市早段亦跌逾3...
2020-02-25
拜仁慕尼黑在一一至一二球季歐聯決賽不敵車路士失冠，當年有份入球的中場湯馬士梅拿揚言，藍獅已經今非昔比。再者，該隊有前鋒羅拔利雲度夫斯基腳風正順，今晚於十六強首回合造訪車路士有力報仇，客勝無問題。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨4:00直播） 一二年歐聯決賽，拜仁與車路士激戰百二分鐘各一言和，這支德甲班霸最終在互射十二碼階段輸3:4失落冠軍。該隊在今屆十六強再遇藍獅，當年決賽攻入先開紀錄一球的梅拿豪言︰「拜仁要在對方主場主動進攻，踏入今年我們並沒有輸過比賽，所以我有信心可以在今仗再下一城。」 藍獅防守差 地頭失威力 拜仁是今...
2020-02-25
位於日本北海道東北角的網走知床地區，此刻迎來極受注目的浮冰季節，加上在此還可找到《米芝蓮》推介的食肆及嚐到新鮮味美的壽司，當然是出遊好選擇。文、圖：林逸 鳴謝：國土交通省北海道運輸局、帶廣市役所釧路市...
2020-02-25
喺新冠肺炎疫情威脅下，曾患肺癌第一期嘅李麗霞（黑妹姐）及去年八月因腦膜炎昏迷醫院一周嘅韓馬利（Mary姐），月初不約而同去咗確診數字較少的馬來西亞「避疫」，在當地除低口罩呼吸清新空氣，放鬆玩咗一星期，...
2020-02-25
疫情下，社會活動減少，加上學校停課，小朋友長時間留在家中，難免納悶。或因如此，近日多了市民向郊野出發，一來避開人煙稠密的市區，減低感染風險，二來呼吸新鮮空氣，共享天倫。怎知突大批湧現的郊遊客，卻污染了青山綠水。當局要加派人員巡邏郊外，不要一場疫情來了，連大家珍惜的綠野也變了樣。 繼網上行山者專頁揭發行山徑滿地口罩，驚呼有人沒公德心，把口罩遺留山上之後，相關帖文層出不窮，有照片顯示山頭變垃圾崗，紙屑、膠樽、食物殘餘佈滿山邊，令人觸目驚心。更有人拍下相片，原本人渺清幽的山頭，竟然出現人龍，大家擦肩接踵，比商場還要擠擁。甚至有行山愛好者拍到短片，有男子在山上搬動大石，擲下山谷取...
2020-02-25
薛恩已獲准馬會批准請假離港，於周六在澳洲悉尼蘭域馬場策騎Dreamforce競逐一級賽諾頓錦標。薛恩會於明晚谷戰披甲後才離港，而於周六在澳洲上陣後即趕返，故不會缺席任何一次香港賽事。 馬場浮世繪
2020-02-25