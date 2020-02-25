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美股中段跌922點

2020-02-25 列印
　　新冠肺炎疫情在全球多國加速蔓延，市場恐慌及避險情緒高漲，美股開市亦裂口下墜千點，至中段下跌九百二十二點，低見二八○六九點，跌幅達百分之三點一八；納指亦跌三百五十點，報九二二六點，跌幅達百分之三點六六。港股預託證券方面，滙豐中段報五十五點三二港元，跌一點一八港元，而騰訊則跌四點四九港元，報三百八十五點九一港元。
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