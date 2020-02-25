﻿南韓確診830宗﻿七人死 ﻿疫情爆發民眾搶購口罩﻿

新冠病毒同時在歐、亞和中東大擴散。南韓大邱「新天地教會」疑爆發大規模交叉感染，確診人數飆升至八百三十多宗，超越日本，成為中國以外疫情最重的國家，南韓民眾大排長龍搶購口罩。此外，意大利疫情非常嚴峻，確診達二百多宗，當局取消威尼斯面具嘉年華，北部多個城鎮市民則在超市搶購食物。



南韓昨日新增至少二百三十一宗確診，累計八百三十三宗，其中七人死亡。為此，當局將疫情預警上調至最高級別「嚴重」。大邱「新天地教會」疑出現「超級傳染者」，逾一千信眾被隔離，當中至少一百二十九人被確診，令教會受感染人數逾四百五十八人。當局警告，一旦大邱疫情擴大，病毒或擴散全國。在大邱市鄰近的廣尚北道清道郡，大南醫院亦發生交叉感染，料逾一百人染病。大邱市等區居民湧往超市搶購口罩，人龍長達數百米。同時，至少有十一名南韓軍人確診。 總統文在寅說，未來幾天是重要關頭。但世衞總幹事譚德塞竟形容，南韓防疫體系堅不可摧，堅信南韓能克服今次疫情。



意大利的確診人數也在日內激增八十三宗，達二百一十五宗，累計四人死亡，成全歐洲確診人數最多的國家。意大利北部的倫巴第區及威尼托區的疫情最嚴重，當局取消多項活動，包括原定周二結束的威尼斯面具嘉年華。在米蘭，大批民眾戴著口罩，湧至超市搶購蔬果、鮮肉、水、意大利粉、清潔劑、膠手套等物資，超市貨架瞬間空空如也。北部多個市鎮都出現類似情況。意大利總理孔特宣佈封鎖倫巴第、威尼托等地十一個市鎮，限制約五萬人出入，必要時會出動軍隊。



在中東，伊朗新增三十三宗確診，共六十一宗，再多四人死亡，死亡人數達十二人，是中國以外，死亡率最高的國家。與此同時，科威特首次確診三宗病例，巴林及阿富汗分別首次確診一宗，患者大部份來自伊朗。



