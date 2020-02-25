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「武漢解封」急煞停 指揮部：續禁出城

2020-02-25 列印
■武漢封城逾一個月，市內交通全面停頓。
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　　武漢封城逾一個月，市內交通全面停頓。武漢市疫情防控指揮部昨天發通告指，滯留當地的外地人士可出城，其後指揮部立刻澄清《通告》無效，指交通防控組未經指揮部研究和主要領導同意下發佈，並嚴肅批評相關人員。

　　武漢當局昨早宣佈，即日起市內將局部解封，容許沒有發燒、乾咳、氣喘等症狀或被隔離等外地人士出城；而出城人士到達目的地後，須做好不少過十四天的健康監測，並向當地疫情防控指揮部門備案。惟消息一出，引起恐慌，武漢市疫情防控指揮部昨天下午澄清，有關滯留當地的外地人士可出城的公告無效。防控指揮部指，公告是指揮部下的交通防控組未經指揮部研究和主要領導同意發佈，已對有關人員作出批評，強調武漢市堅決貫徹中共總書記習近平「外防輸出」的重要指示精神，嚴格離漢通道管理及人員管控，嚴防疫情向外輸出。

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