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港府儲備1.1萬億 稅務學會不反對派錢

2020-02-25 列印
　　財政司司長陳茂波明天在立法會發表新一份《財政預算案》。

　　稅務學會預計今個財政年度財政赤字達五百三十億元，但政府歷年有一萬一千億元盈餘，故學會不反對全民派錢，但建議政府應針對性地派。

　　稅務學會會長崔慶昭說，多個政黨要求財爺全民派錢一萬元，他指會方不反對，但從理財角度而言，政府應針對性地、加大力度地向基層及有需要人士派錢，並指政府能掌握到有需要人士的數字，再以行政費高昂作藉口而不派錢，便是不合理。

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