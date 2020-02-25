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站內不准乘客逗留 ﻿黃竹坑 「詐彈」 驚魂港鐵出入口也被封﻿

2020-02-25 列印
■警方刑事調查隊探員，正翻看大廈閉路電視。
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　　黃竹坑昨日出現一個疑似炮彈物體，警方大為緊張，接報到場調查，一度封閉附近港鐵一個出入口，站內亦不准乘客逗留。至早上九時許，爆炸品處理課人員到場處理，經檢驗後，初步相信可疑物品非爆炸物，現場獲解封。

　　事發在昨晨七時許，警方接獲報警，報案人指在業發街金寶大廈對開地面發現一個約一呎長的懷疑炮彈，警方到場封鎖現場一帶。爆炸品處理課人員其後趕到，將炮彈放在儀器上，以電腦檢測，約數分鐘後，人員將可疑物品用布包裹，放入盒內檢走作進一步檢驗。

　　警方刑事調查隊探員後續調查，翻看大廈閉路電視；有警員向發現炮彈的清潔女工錄取口供。警初步調查相信有關可疑物品並非爆炸品，案件列炸彈嚇詐處理。

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