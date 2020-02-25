站內不准乘客逗留 ﻿黃竹坑 「詐彈」 驚魂港鐵出入口也被封﻿

拜仁慕尼黑在一一至一二球季歐聯決賽不敵車路士失冠，當年有份入球的中場湯馬士梅拿揚言，藍獅已經今非昔比。再者，該隊有前鋒羅拔利雲度夫斯基腳風正順，今晚於十六強首回合造訪車路士有力報仇，客勝無問題。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨4:00直播） 一二年歐聯決賽，拜仁與車路士激戰百二分鐘各一言和，這支德甲班霸最終在互射十二碼階段輸3:4失落冠軍。該隊在今屆十六強再遇藍獅，當年決賽攻入先開紀錄一球的梅拿豪言︰「拜仁要在對方主場主動進攻，踏入今年我們並沒有輸過比賽，所以我有信心可以在今仗再下一城。」 藍獅防守差 地頭失威力 拜仁是今...

2020-02-25