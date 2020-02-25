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新世界將在港設口罩生產線

2020-02-25 列印
　　商界投入生產口罩，實行「香港自救」。新世界發展發言人表示，集團將在本港設置口罩生產線，並在疫情期間免費派發給非牟利團體，幫助基層市民渡過難關。

　　消息人士指，有關無塵廠房準備就緒，待兩台生產機由台灣運抵香港就可以開展計劃，預計最快下月每日產能達到二十萬片。

　　消息人士又稱，有關廠房設於屯門，由集團旗下慈善基金負責，並會與科學園一間科研初創公司合作。
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