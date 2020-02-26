韓疫區返港旅團18人即入隔離營

南韓新冠肺炎疫情急速爆發，港府向南韓發出紅色旅遊警示，由昨早六時起禁止十四日內到過南韓的非香港居民入境，並強制檢疫到過大邱或慶尚北道的港人。據悉，昨天共有九個旅團由南韓返港，其中一個新華旅遊五天團，全團十八人因曾到訪慶尚北道的佛國寺，全團人昨晚抵港後，隨即被旅巴送往火炭駿洋邨，成為首批從南韓回港接受強制隔離的人士。



本港昨早六時向南韓「封關」前，一共有四班航班由南韓抵港。前晚由首爾回港的李先生表示，近日首爾街道人流明顯減少，自己回港後亦盡量留在家中，避免外出。南韓旅客朴小姐則指，入境時須通過體溫檢測，並收到健康申報表，若有任何病徵要向衞生署通報。



全團人入住駿洋邨



旅遊業議會表示，昨日仍有至少十八個旅行團在當地，約有三百八十名港人，當中九團旅客已返港。其中上周五出發的新華旅遊「釜山、大邱及慶州五天團」，雖然行程沒到大邱市，但有去過慶尚北道的佛國寺，因應港府新措施，十七名團友及一名領隊昨午回港後，被送往駿洋邨隔離十四日。新華旅遊總經理蘇子楊對政府的安排並無異議，但認為申報制度存在漏洞，單獨回港者如有隱瞞，亦不會被發現，只有旅行團誠實申報才要接受檢疫。



對於港府發紅色警示後會影響在韓香港旅客的保險安排，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，未發出紅色旅警前，投保人若身在南韓不幸染疫，對有關人士而言，旅警屬未知及突發性，故可依保單索賠。若投保人在旅警發出後才赴韓，屬已知事件，若不幸染疫，則不能索賠。他提醒，旅警的變動或令索償比例有改變，投保人需留意。至於因旅警被取消往韓行程的人士，因不是自願取消，亦可依保單索賠。



紅旅警發出後赴韓 保險不賠



有意見指港府快速禁止南韓抵港的外地人士入境，與早前對內地採取的措施是否持雙重標準，政制及內地事務局局長聶德權說，香港與內地聯繫緊密，頻密程度有別於其他地區。而行政會議成員林正財表示，南韓疫情有點失控，又找不到密切接觸者，認為「無辦法唔封」，要果斷堵截源頭。



此外，大韓航空宣佈，由於香港禁止過去十四天到過南韓的非香港居民入境，決定暫停運營仁川至香港的航線至本周五；韓亞航空亦考慮停飛香港航線。