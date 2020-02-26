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鍾南山料新冠病毒成常態可能性少

2020-02-26 列印
　　國家衞健委高級別專家組組長鍾南山認為，新冠肺炎病毒長期存在並成為常態的可能性較小，形容在冠狀病毒中，沙士病毒曾零星出現，但沒有形成氣候。國家知識產權局透露，美國早前用作治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋，目前在武漢多間醫院臨牀試驗，預料四月二十七日公佈結果。而天津大學生命科學學院教授黃金海的團隊，成功研發出新冠病毒口服疫苗，該款疫苗以新冠病毒S蛋白產生抗體，黃金海更親身試驗四倍量口服樣品，團隊目前尋求合作方，希望能早日進行臨牀試驗。

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