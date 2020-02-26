鍾南山料新冠病毒成常態可能性少
韓疫區返港旅團18人即入隔離營
南韓新冠肺炎疫情急速爆發，港府向南韓發出紅色旅遊警示，由昨早六時起禁止十四日內到過南韓的非香港居民入境，並強制檢疫到過大邱或慶尚北道的港人。據悉，昨天共有九個旅團由南韓返港，其中一個新華旅遊五天團，全...
2020-02-26
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一審定罪判囚10年不上訴 桂民海被指向外國洩密
浙江寧波市中級人民法院官方網站前日公佈，法院經依法開庭審理，一審裁定五十五歲的銅鑼灣書店前東主桂民海觸犯「為境外非法提供情報罪」，判處有期徒刑十年，剝奪政治權利五年。公告稱，桂民海表示認罪服判不上訴。...
2020-02-26
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德嘉年華襲擊案 汽車撞人群逾30傷
德國西部城鎮福爾馬克森周一舉行嘉年華大巡遊期間，一輛汽車衝向人群，撞倒三十多人，包括兒童，其中十人傷勢嚴重。警方拘捕二十九歲司機，初步相信他蓄意施襲，正調查其行兇動機，正循涉企圖謀殺方向扣問他。 周一是「玫瑰星期一」，許多歐洲國家包括德國、奧地利、比利時和瑞士都舉行慶祝活動，包括嘉年華會和大巡遊。雖然不是公眾假期，但卻是學校假期，許多大人帶同小孩子到街上湊熱鬧。 據當地傳媒報道，事發於當地時間下午二時四十五分左右。巡遊期間，一輛銀色平治房車衝破塑膠圍欄，撞向人群。目擊者說，司機故意踩油加速，撞向聚集在路旁觀看巡遊的人群，而且看來是刻意以兒童作為襲擊目標。現場情況一片混亂。由...
2020-02-26
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飽覽開揚海景 維港峰寬敞大廳延展空間
港島西區近年有多個住宅落成，其中維港峰部份單位以大戶開則，今次介紹一個市場少有的4房雙套放盤，實用面積1760方呎，雅致大廳擁有高曠樓底，外接露台前望整個西區海景，遠眺西九龍至昂船洲大橋。 維...
2020-02-26
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意日韓爆發 伊朗確診增 疫情擴散 杜指再瀉724點
美股繼隔晚瀉逾千點後，早段曾反彈189點，但投資者關注疫情擴散，美股三指轉升為跌。另外，美國有衞生官員發出警告，稱須提防新冠肺炎病毒在美國有更大傳播的可能性。投資者擔心新冠肺炎病毒的傳播拖累全球經濟顯...
2020-02-26
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迪布尼拆艦
若果曼城未能就兩年的歐戰停賽令成功上訴，那麼今季便會是季尾離隊的大衞施華、下季約滿的阿古路，以及費蘭甸奴為藍月捧走歐聯錦標的最後機會。該隊中場大腦奇雲迪布尼矢言會為三位長老拼盡，在今晚十六強首回合領軍作客擊敗皇家馬德里，客勝去馬。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨4:00直播） 歐洲足協兩周前裁定曼城違反財務公平競技條例，重罰他們未來兩季禁止參加歐戰。 為藍月三老拼盡 藍月將會就禁令向國際體育仲裁法庭上訴，若然失敗要到二二至二三球季才可再次出戰歐洲賽。一早公佈在季尾離隊的大衞施華已經不在陣中，而有意在明夏約滿後返回家鄉阿根廷...
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306匹新版 JCW Countryman強力升呢
MINI繼去年推出史上最強306ps馬力JCW Clubman高性能新版六門旅行車之後，配用相同機器配搭的新改良JCW Countryman最近也抵港發售，2公升Turbo引擎同樣輸出306ps馬力和...
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停工留港 老公服侍做女皇 文詠珊放狗 靠淨化器殺菌
入行17年的文詠珊（Janice Man，JM）由「屋邨妹」一躍成為影壇搶手貨，近年事業發展不俗的她更成功泊得好碼頭，於去年9月下嫁拍拖5年的富三代才俊男友吳啟楠（Carl）。榮升少奶奶後，事業心重的...
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社論——縮短暑假 補停課損失
本港新冠肺炎患者人數持續上升，反映社區存在病毒的傳播鏈，一天仍未消散，各界都不能掉以輕心。為了學生健康着想，教育局昨天公佈第二度延長全港中小學和幼稚園的停課期，安排迫不得已，學校、家長和學生無奈地接受，但因避疫而停課，長達三個多月，必定對學生的學習和成長造成一定影響，所以在疫情過後，政府和教育界要設法作出補救，善用暑假之議，不應斷言拒絕。 停課期間，學校利用電腦遙距授課，「停課不停學」，務求學生持續學習，但這種虛擬教與學，缺乏真實的學習環境，始終存在隔膜，就算可以傳授知識，只屬智一環，其他教育應重視德、體、群、美，因師生不能交流，難以得到。學生之間缺少互動，失去了重要的群體...
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頭號目標——事必獲利五班橫掃
第一場五班一八○○米。「事必獲利」上季在谷草煞科戰，以快將九歲之身扳上莫雷拉在五班取得寶貴的一捷後，本以為可光榮退役，怎料今季仍繼續見面，反映幕後有信心這匹老黃忠今季仍有力多添頭馬。 今季「事必獲利」評四十四分起步，本以為會先部署減分，誰料又估錯，此駒在沙田熱身一仗後，回師谷草後竟打疊三仗上名，戰鬥力甚至不遜上季。不過隨着評分上升至四十八分，雖然仍可在蝕了走內欄不利地或是轉彎走三疊之下仍敗不脫節，但相信幕後亦明白要此匹九歲馬力敵一眾質新四班馬也太勉強，所以亦面對現實，開始安排馬兒不斷轉程，又泥地，又沙田，目標不外乎盡快減夠分重回五班。而評分磅員亦特別體恤此匹老馬，所以不消兩...
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