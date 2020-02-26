佛堂擴至二代傳播 信眾傳染胞妹姨甥

本港再多四人確診新型肺炎。北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂病毒傳播鏈擴大，一名中招女信眾的胞妹及姨甥亦確診。該胞妹為肯德基北角明苑中心分店的廚房職員，曾到訪佛堂，其子則未有去過，屬二代傳染個案。



截至昨日，共有七名曾到訪「福慧精舍」的信眾確診，另有兩名患者的緊密接觸者染病。其中一位為紅山半島確診女信眾的五十五歲胞妹，她本月三至八日曾到訪佛堂，與家人同住北角百福花園康福閣，於肯德基北角明苑中心分店負責炸雞，期間有佩戴口罩，並無接觸顧客。肯德基表示，該分店由即日起停業至下月九日，全面清潔及消毒。該店其他員工須即時自我家居隔離最少十四日。



與該女患者同住的二十四歲兒子同樣確診，他在中環一號廣場的寫字樓上班，近期無外遊。患者無明顯病徵，由於母親染病，故到律敦治醫院檢查，其後發現肺片有花。



衞生防護中心曾到佛堂消毒，並在佛堂及公共地方採集三十三個環境樣本，其中佛堂兩個樣本屬陽性，包括布面經書表面及跪氈，以及在堂內洗手間水龍頭手柄的樣本。此外，曾到訪佛堂的九十六歲確診婆婆情況危殆，她前日起被轉到深切治療部，要插喉協助呼吸。



六旬確診婦曾訪馬會會所



另外，一名六十歲居於大坑瑞士花園的女子確診。她本月十二日起發病，曾五度向同一私家醫生求醫，被轉介到養和醫院，昨天轉至瑪麗醫確診，接受隔離治療。她曾經去過上環荷李活道的文武廟，並曾去過畫室、飲茶、參加婚禮及馬會跑馬地會所。馬會表示，即時關閉跑馬地會所的健身中心、游泳池及更衣室；即時暫停開放跑馬地山光道的美食廣場、六化郎咖啡室及Levade，直至另行通告，設施當值的員工均暫停上班，即日起自我隔離十四天。



此外，一名三十三歲港鐵旺角東站站務主任確診，他是日前藍田興田邨染病保安員的兒子，同住在彩田樓。他本月二十日發病，同日為最後上班日，求醫後請病假，前日留醫聯合醫院。患者平日有戴口罩，上班時獨自吃飯。港鐵表示，以用一比四十九漂白水清潔和消毒車站。