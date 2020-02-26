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美股中段跌225點

2020-02-26 列印
　　美國周二股市繼續下挫，杜指中段報二七七三五點，跌二百二十五點；納指則報九一四四點，跌七十六點。滙控美國預託證券價格見五十四點七四港元，跌一點三一港元；騰訊則見三百九十八點三三港元，跌三點二七港元。紐約期金報每盎司一千六百五十六點六美元，跌二十美元；紐約期油則報每桶五十點五六美元，跌零點八七美元。
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