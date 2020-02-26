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研3D打印防護面罩 理大：料日產萬件

2020-02-26 列印
研3D打印防護面罩 理大：料日產萬件
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　　前線醫護防護裝備緊張，醫管局庫存有四十五萬個面罩，僅夠一個月使用。理工大學本月初應醫管局請求，利用三維打印技術，研發一款一次性使用的防護面罩（圖），並已交付本地廠商大規模生產，預計日產一萬件，到下月底日產可達三萬件。理大工程學院表示，新設計可在短時間內以本地技術解決醫療物資短缺問題，期望獲政府資助研發可消毒重用設計。

　　理大三維打印技術中心實驗室本月初，利用三維打印技術，在一周內研發一款一次性使用的防護面罩。新面罩符合東方人頭形狀，提供兩個尺寸，並在構架上加設海綿軟墊以增加長時間佩戴的舒適度。新面罩的膠片可封蓋額頭至下巴位置，保護性強，日後成品有防霧功效，醫護亦可同時佩戴N95口罩。理大團隊已將設計交付本地廠商，以注塑機大規模生產，預計日產一萬件，到下月底日產可達三萬件。

　　另外，醫管局昨宣佈，透過酒店業聯會在港九龍安排四間酒店，合共提供約一百個獨立房間，予醫護入住，希望他們減少來往家中及少接觸家人。

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