研3D打印防護面罩 理大：料日產萬件

第一場五班一八○○米。「事必獲利」上季在谷草煞科戰，以快將九歲之身扳上莫雷拉在五班取得寶貴的一捷後，本以為可光榮退役，怎料今季仍繼續見面，反映幕後有信心這匹老黃忠今季仍有力多添頭馬。 今季「事必獲利」評四十四分起步，本以為會先部署減分，誰料又估錯，此駒在沙田熱身一仗後，回師谷草後竟打疊三仗上名，戰鬥力甚至不遜上季。不過隨着評分上升至四十八分，雖然仍可在蝕了走內欄不利地或是轉彎走三疊之下仍敗不脫節，但相信幕後亦明白要此匹九歲馬力敵一眾質新四班馬也太勉強，所以亦面對現實，開始安排馬兒不斷轉程，又泥地，又沙田，目標不外乎盡快減夠分重回五班。而評分磅員亦特別體恤此匹老馬，所以不消兩...

2020-02-26