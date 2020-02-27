七月申請 最快八月落袋 財爺開庫人人派一萬

外圍中美貿戰，內部反修例衝突，再加上爆發新肺炎疫情，本港經濟陷入寒冬，市民生計大受打擊。財政司司長陳茂波發表新年度《財政預算案》，宣佈向十八歲以上的永久性居民發放一萬元，總額達七百一十億元，最快七月接受申請，八月起派錢，盼疫情過後市民多消費，谷起本地經濟。同時，政府寬減本年度百分之百薪俸稅和個人入息課稅，上限二萬元。住宅物業全年免差餉，每季上限一千五百元。



陳茂波表示，在經濟不景和社會氣氛沉重時刻，即使面對財赤，政府應多做一點，故推出大規模逆周期措施，涉一千二百億元，回應市民期望，主要舉措，是向十八歲或以上永久性居民發放一萬元，以刺激本地消費，並紓緩市民的經濟壓力，預計有七百萬人受惠，開支七百一十億元。他強調，是針對特殊情況的特殊措施，不會對財政構成長遠負擔。



逆周期措施谷消費



陳預計，《預算案》最快五月尾獲立法會通過，七月初起接受申請，期間港府與銀行溝通，與銀行電腦系統對接，目標在暑假起向市民派發。他希望，以簡單，快捷方式推行，雖曾考慮以消費券發放，但因手續繁複，又要防偽，需時又長，最終否決。被問到會否考慮獨立抽出派錢一項給立會審批，他指這樣做不會令程序更快。



對於政府一直對派錢有猶豫，陳說，目前處於非常例外及特別情況，經濟欠佳，疫情令市民不停張羅物資，不少市民收入減少，即使派錢，盡量保留一次性，待疫情過後鼓勵市民消費，撐起經濟。他預告，若政府將來的財政不太好，或需逐步減少措施。



當局表示，全民派錢，行政費上限十億元，不一定用盡，加上未必所有人有電子帳戶，要方便不同市民，須有實體等傳統方式領取，故須預留行政費。另外，為了讓現時十七歲永久居民也受惠，該批年輕人需明年三月三十一日年滿十八歲，最遲可在明年年底前提出申請。消息人士透露，政府不向新移民派錢，是擔心有外傭、來港的留學生、在港工作外籍人士或提司法覆核。他指出，如何協助低收入新移民，會交由關愛基金研究。



同時，政府將寬減本年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限二萬元，預料有一百九十五萬名納稅人可受惠，政府收入將減少一百八十八億元；並寬免來年度住宅物業全年差餉，每戶每季一千五百元為上限，預計惠及二百九十三萬個住宅物業，政府收入將減少一百三十三億元。