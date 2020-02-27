  • 2020年2月27日 星期四
  • 22º
  • 90%
熱門： 財政預算案一萬元陳茂波沈旭暉口罩

日報新聞 > 港聞

中產指「大手筆」　惜供養免稅未增

2020-02-27 列印
■中產之聲主席李子榮表示，全民派錢一萬元係「大手筆」。
■政府寬減本年度百分之百薪俸稅和個人入息課稅，上限二萬元。
Previous Next

  過去多輪紓困措施及防疫抗疫基金，被批評忽略中產階級。中產之聲主席李子榮表示，在艱難環境下，新一份《財政預算案》全民派錢一萬元，形容「落咗大手筆」，顧及各階層，符合期望。他原期望薪俸稅寬減上限可達五萬元，但二萬元加上限加上普通三人家庭共派三萬元，與他期望相近，亦可接受。但是，他對政府未有提高供養父母及子女免稅額感到失望。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd