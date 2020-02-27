政黨倡派錢涵蓋非永久居民

港府昨日宣佈派錢一萬元，惟政策對象只限全港永久性居民，換言之未居港七年的新移民不獲資格，移民外地的港人則有資格。建制派及泛民都有政黨認為，應該涵蓋非永久居民。



新民黨主席葉劉淑儀稱，一一年政府派發六千元時亦涵蓋非永久居民，涵蓋新來港人士，但不包括來港工作、求學、接受培訓的香港非永久性居民及其受養人，採取同樣做法比較公平。她同樣認為派錢難言公平，派給海外港人一一年時亦有爭議，「他們亦會話，以往對香港有交稅有貢獻，永久居民應該有權」，措施標準存在爭議，「不過呢班香港人亦要返香港拎呢一萬元，或可幫助消費」。



工黨張超雄同樣表示：「唔好忘記新移民好多，唔夠資格申請公屋，住係劏房，但係受疫情最大影響。」



