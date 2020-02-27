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【親子遊車河】50個香港自駕遊好去處

2020-02-27 列印
【親子遊車河】50個香港自駕遊好去處
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　　近日新冠肺炎肆虐，爸媽假日都減少外出。要想安全外出，可考慮與子女「遊車河」，既感少與人群接觸，亦可以欣賞香港美景。詳情：http://events.ohpama.com/71145
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