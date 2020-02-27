政府百分百擔保 首半年還息不還本 低息貸款助解困183億元撐企業

中小企飽受社會事件和新冠肺炎疫情夾擊，不少瀕臨倒閉。財政司司長陳茂波出手挽救，撥款一百八十三億元「撐企業」，推出政府百分之百擔保的特惠低息貸款，上限二百萬元，最長三年還款期，首六個月可還息不還本。政府亦將寬減本課稅年度百分之百利得稅，上限為二萬元，並寬免非住宅物業差餉、商業登記費等。



陳茂波表示，「中小企融資擔保計劃」推出由政府百分之百擔保的特惠低息貸款，申請期為六個月。貸款額為合資格申請企業六個月的薪酬及租金開支，以二百萬元為上限，還款期長達三年，可選擇首六個月還息不還本。而政府會為此提供最多二百億元的信貸保證。



香港按證保險有限公司發聲明指，合資格企業須在一九年底前已最少營運三個月，並自今年二月份起的單月營業額較去年任何一個季度的平均每月營業額下跌三成或以上。年利率為最優惠利率減二點五厘，即現時實際利率二點七五厘。公司正與貸款機構準備，爭取於立法會財委會通過撥款後一個月內推出，申請期將為計劃推出後六個月。



寬減利得稅 免收各項費用



此外，政府將寬減本課稅年度百分之百的利得稅，上限為二萬元；寬免來年度非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季五千元為上限，其後兩季則以每戶每季一千五百元為上限；以及寬免來年度的商業登記費。而公司註冊處將全面寬免公司的周年申報表登記費，逾期登記除外，為期兩年。



同時，政府延續去年宣佈的紓困措施，為非住宅用戶補貼額外四個月，每月七成五的電費開支，每月上限五千元；分別寬減額外四個月，每月七成五的水費及排污費，每月上限為二萬元及一萬二千五百元。



政府亦將向本地回收企業，提供六個月租金資助；向政府物業、土地及環保園等的合資格租戶提供額外六個月，五成租金或費用寬免；向短期地契條款豁免書的合資格持有人，提供額外六個月五成費用寬免；向康文署轄下文娛中心設施的租用者，額外提供六個月，五成基本場租寬減；以及向郵輪公司及現有碼頭商戶，提供額外六個月的收費及租金減免。



總商會指助解燃眉之急



香港總商會主席夏雅朗形容，企業正面臨沙士以來最嚴峻的挑戰，高興看到政府推出措施紓緩企業現金周轉問題，同時刺激經濟，指這些舉措可為企業暫時解決燃眉之急，避免裁員。



