增撥3000萬優化勞處就業計劃

失業率趨升，政府將每年增撥三千萬元，優化勞工處的就業計劃，進一步鼓勵僱主聘用年長人士、青年及殘疾人士。新措施包括調升在「中高齡就業計劃」、「展翅青見計劃」及「就業展才能計劃」下，僱主可獲發的在職培訓津貼金額的上限。而優化措施預計於今年下半年推出，每年可惠及約四千人。



僱員再培訓局將優化，今年七月推出的新一期「特別‧愛增值」計劃，並增加約一萬個名額，為受經濟不景影響的僱員提供培訓和津貼。局方亦會通過修例，把學員的每月最高津貼額由四千元增加至五千八百元。每年惠及四萬多名學員，額外開支約二十五億元。



而建造業議會將從徵費收入中撥出二億元，向為數約六千個合資格中小企承建商及註冊分包商提供補助金，每個上限為二萬元，以協助業界渡過難關。



