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美股中段升409點

2020-02-27 列印
　　美國周三股市回升，杜指中段報二七四九一點，升四百零九點；納指則報九一二六點，升一百六十點。滙控美國預託證券價格見五十五點六三港元，升零點○三港元；騰訊則見四百點六九港元，升一點○九港元。紐約期金報每盎司一千六百四十二點三美元，跌七點七美元；紐約期油則報每桶四十九點九美元，無升跌。
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